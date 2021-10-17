Konya'da COVID-19'a yakalanan hemşire hayatını kaybetti

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un başsağlığı mesajına yer verildi.

Koç, mesajında şunları kaydetti:

"Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Melek Çolak'ın hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet niyaz eder, başta ailesi ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Hemşire Çolak'ın cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.