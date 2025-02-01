Konya'da dilencilik yapan Doğan Özadam: 'Mesleğimi aşkla yapıyorum'

Konya'da dilencilik yapan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Doğan Özadam, işini severek yaptığını kaydetti.

İş göremezlik raporunun olduğunu kaydeden Özadam, ihtiyacı kadar para topladığını da ifade etti.

Özadam, sosyal medyada "Mesleğimi aşkla yapıyorum" diyerek paylaşımlarda bulunuyordu.

"İş göremez raporum var"

Başka birinin yanında çalışmaktansa kendi işini seçeceğini kaydeden Doğan Özadam, iş göremezlik raporunun olduğunu da ifade etti:

"2019 yılında iş göremez raporu aldım. 2020 yılından beri bu şekilde gezer, toplarım. İş hayatım, çalıştığım dönemlerim de oldu ama benim iş göremez raporum var. Bu raporumla tüm sosyal platformlara çıktım. Konya'da bir dilenci ben miyim. Kendi işim olduğu için de severek, aşkla yapıyorum.

Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. Ben rakamlara, sayılara odaklanmam, matematiksel hesap yapmam. Ben anlık yaşıyorum, geçmişi veya geleceği düşünmüyorum. Bu hayat bir şekilde devam ediyor. Zengin olsan da fakir olsan da tüccar olsan da son durak kara toprak. Kendi işim olunca severek, aşkla yapıyorum."

"En güzeli kendi işim dedim"

Daha önce özel sektörde çalıştığını da kaydeden Doğan Özadam, şu açıklamalarda bulundu:

"Benim sonuçta üniversite diplomam yok, zengin babam yok. Daha önce özel sektörde çalıştım, yaşadıklarımı da biliyorum. Onun için düşündüm ve en güzeli kendi işim dedim. Ben 50 kişi ile uğraşamam, o yüzden az olsun benim olsun."

"81 ilde de tanınıyorum"

Doğan Özadam, Türkiye'nin her şehrinde tanındığını kaydetti ve sözlerini şöyle sonlardırdı:

"81 ilde de tanınıyorum ben. Beni bir dükkandan, mekandan, AVM'den veya bir kafeden atarak bitiremezler. Herkes ufkunu genişletsin, herkes ticaretinde yükselmeye baksın. Bu ne kadar kazanmış, Ahmet abinin arabası kaç model veya Doğan ne kadar toplamış, böyle şeyler düşünmeyin.

Atın atın geçin. Az laf çok iş. Benim için sayılar, rakamlar önemli değil. Artı ben buraya kimseyle arkadaşlık, dostluk kurmaya gelmiyorum. Ben buraya öteberi toplamaya, çay içmeye, tıkınmaya, para toplamaya, rutin ihtiyaçları tedarik etmeye geliyorum."