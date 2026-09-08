Konya’da kamulaştırma ve dönüşüm için 25.6 milyar TL yatırım yapıldı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KONYA

Türkiye’nin en büyük ihya pro­jesi olan Darülmülk Projesi kap­samında gelinen son durumu paylaşan Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba­kanlığıyla birlikte yürütülen pro­je ile şehir merkezinin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması gerçekleştir­diklerini anımsattı. Başkan Al­tay, şöyle devam etti: “Türbeönü Çarşıları, Taş Bina, Aladdin Cad­desindeki binaların yenilenme­si, Depo No:4, Meydan Evleri ve Velespit Müzesi gibi projelerimi­zi tamamladık. Yine yapımını ta­mamladığımız Darülmülk Sergi Sarayını valiliğimize devrettik. Eski belediye binamızın olduğu bölgeye kazandıracağımız Türki­ye’nin ilk Sıfır Atık binası olacak Şehir Kütüphanemiz ile Meram Belediyemizle birlikte yürüttü­ğümüz Büyük Larende Dönüşü­mü ve Karatay Belediyemizle bir­likte yürüttüğümüz Mevlana Ar­kası Kentsel Yenileme Projemiz devam ediyor. Peynir Pazarı’nda ise fiziki ömrünü tamamlamış ya­pıların yıkımını tamamladık. Da­rülmülk İhya Projemizin önemli halkalarından biri olan Peynir Pa­zarı Kentsel Dönüşüm Projemi­zi, Tarihî Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında yürütüyoruz.”

İlçelerde de kamulaştırma devam ediyor

Kentsel dönüşüm projelerin­den sonra kamulaştırma çalışma­larına da değinen Başkan Altay, “Kamulaştırma, dışarıdan bakıl­dığında bir taşınmazın satın alın­ması gibi görülebilir. Oysa her ka­mulaştırmanın ardında; açıla­cak yeni bir yol, oluşturulacak bir meydan, gün yüzüne çıkarılacak tarihî bir eser, yapılacak bir park, otogar, pazar yeri veya kamu tesisi bulunmaktadır. Bu nedenle önce­liğimizi uzlaşmaya veriyor; bedel­leri hakkaniyetle belirliyor, süreci şeffaflıkla ve karşılıklı rıza anla­yışıyla yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kamulaştırma çalışmalarını sadece merkezle sınırı tutmaya­rak ilçelerde de son derece önem­li kamulaştırma hamleleri yap­tıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yaptığımız işlerin büyüklüğünü rakamlarla ifade etmek gerekir­se sadece 2025 yılında içerisinde; 279 bin 314 metrekarelik alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 bina­nın kamulaştırmasını gerçekleş­tirdik. Bu çalışmaların güncel ka­mulaştırma bedeli 3 milyar 117 milyon lira oldu. Göreve geldiği­miz günden bugüne ise toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını ta­mamladık. 2018 yılından bu yana farklı kamu kurum ve kuruluşla­rıyla birlikte yaklaşık 5 milyar lira kamulaştırma harcaması gerçek­leştirdik. Böylelikle gerçekleştir­diğimiz tüm kamulaştırmaların güncel toplam bedeli 13 milyar 685 milyon liraya ulaştı. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımı­zı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dö­nüşüm ve kamulaştırma için gün­cel bedelle yaptığımız yatırım tu­tarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu” diye konuştu.