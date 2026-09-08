Konya’da kamulaştırma ve dönüşüm için 25.6 milyar TL yatırım yapıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile şehri modern bir yapı ile buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bizim için bu çalışmalar; Konya’nın asırlara uzanan mührünü, şehrimizin her noktasında yeniden görünür kılma gayretidir” ifadelerini kullandı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
KONYA
Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk Projesi kapsamında gelinen son durumu paylaşan Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yürütülen proje ile şehir merkezinin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini anımsattı. Başkan Altay, şöyle devam etti: “Türbeönü Çarşıları, Taş Bina, Aladdin Caddesindeki binaların yenilenmesi, Depo No:4, Meydan Evleri ve Velespit Müzesi gibi projelerimizi tamamladık. Yine yapımını tamamladığımız Darülmülk Sergi Sarayını valiliğimize devrettik. Eski belediye binamızın olduğu bölgeye kazandıracağımız Türkiye’nin ilk Sıfır Atık binası olacak Şehir Kütüphanemiz ile Meram Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Büyük Larende Dönüşümü ve Karatay Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemiz devam ediyor. Peynir Pazarı’nda ise fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkımını tamamladık. Darülmülk İhya Projemizin önemli halkalarından biri olan Peynir Pazarı Kentsel Dönüşüm Projemizi, Tarihî Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında yürütüyoruz.”
İlçelerde de kamulaştırma devam ediyor
Kentsel dönüşüm projelerinden sonra kamulaştırma çalışmalarına da değinen Başkan Altay, “Kamulaştırma, dışarıdan bakıldığında bir taşınmazın satın alınması gibi görülebilir. Oysa her kamulaştırmanın ardında; açılacak yeni bir yol, oluşturulacak bir meydan, gün yüzüne çıkarılacak tarihî bir eser, yapılacak bir park, otogar, pazar yeri veya kamu tesisi bulunmaktadır. Bu nedenle önceliğimizi uzlaşmaya veriyor; bedelleri hakkaniyetle belirliyor, süreci şeffaflıkla ve karşılıklı rıza anlayışıyla yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kamulaştırma çalışmalarını sadece merkezle sınırı tutmayarak ilçelerde de son derece önemli kamulaştırma hamleleri yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yaptığımız işlerin büyüklüğünü rakamlarla ifade etmek gerekirse sadece 2025 yılında içerisinde; 279 bin 314 metrekarelik alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmaların güncel kamulaştırma bedeli 3 milyar 117 milyon lira oldu. Göreve geldiğimiz günden bugüne ise toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını tamamladık. 2018 yılından bu yana farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyar lira kamulaştırma harcaması gerçekleştirdik. Böylelikle gerçekleştirdiğimiz tüm kamulaştırmaların güncel toplam bedeli 13 milyar 685 milyon liraya ulaştı. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımızı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dönüşüm ve kamulaştırma için güncel bedelle yaptığımız yatırım tutarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu” diye konuştu.