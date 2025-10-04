Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Konya’da aracına arkadan çarpan otomobilin neden olduğu kazada yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın’da son yolculuğuna uğurlandı.
Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Konya-Antalya çevre yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Külcü yönetimindeki 42 BT 341 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Külcü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde görev yapan, evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Pir Hüseyin Bey Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Külcü’nün cenazesi Ilgın Ulu Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.