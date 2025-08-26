Konya'da kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde göz muayenesi için hastaneye giden kadın, doktor tarafından kıyafeti beğenilmediği için muayene edilmemişti. Doktor görüntülerde, "Ben hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum" demişti.