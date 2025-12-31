Konya'da okullar tatil mi? Konya Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Konya'da iki gün önce aralıklarla devam eden kar yağışı kent genelinde etkisini azalttı. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman karla karışık yağış gözlemlendi.

Meteoroloji'den Konya uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2025 Çarşamba hava tahmin raporuna göre, Konya'da bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı şehir, öğle saatlerinde yağmura teslim olacak. Meteoroloji yetkilileri şehir için sarı kodlu uyarı verdi.

Konya Valiliği'nden açıklama geldi

Konya Valiliği'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada, gizli buzlanma, don ve tipiye karşı uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don olayı, buzlanma, tipi gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

Konya'da okullar tatil edilecek mi?

Konya'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur sonrası öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konu, 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Ancak şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.