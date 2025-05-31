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Konya'da oyuncak ayı panik yarattı

Konya'da cadde kenarına bırakılan şüpheli oyuncak ayı, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

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Konya'da oyuncak ayı panik yarattı
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Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma bırakılan bir oyuncak ayıdan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek oyuncak ayı üzerinde inceleme yaptı.

Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan oyuncak ayının içi boş çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Konya'da oyuncak ayı panik yarattı - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA