Konya’da polis kontrolünde şaşırtan detay: Cebinden yavru piton çıktı
Konya’da polis ekiplerinin yaptığı asayiş denetimi sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu. Yasalara aykırı şekilde yabani hayvan bulunduran kişiye idari para cezası uygulanırken, piton veteriner hekimlere teslim edildi.
Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu. Bunun üzerine ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.
Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.