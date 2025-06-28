Konya’da şiddet: Anne, kız ve saldırgan yaralı

Olay, öğleden sonra saatlerinde Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen H.Ö. ile aynı evde bulunan annesi D.Ö. ve ablası A.Y. arasında tartışma başladı. Kısa sürede tansiyon yükseldi ve H.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla önce annesini omzundan, ardından ablasını sırtından yaraladı.

Saldırının ardından H.Ö., aynı bıçakla göğsüne saplayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.