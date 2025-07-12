Konya’da silahlı saldırı: 2 ölü

Olay, ilçeye bağlı Cahı Mahallesi 93233. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen silahlı saldırıda Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.