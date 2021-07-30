Konya'da silahlı saldırıda 4'ü kadın 7 kişi öldürüldü

Konya'da yaşanan vahşette bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, kimliği henüz belirlenmeyen saldırgan ya da saldırganlar, aynı aileden 4'ü kadın 7 kişiyi öldürdü.



Son dakika bilgisine olay saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta yaşandı.



Evden silah sesleri ve patlama duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Korkunç saldırıdan sonra zanlılar, saldırının yaşandığı evi ateşe vererek kaçtı.



Polis vahşet evinde Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesetleriyle karşılaştı.

Bakan Soylu: Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgisi yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetler ile ilgili "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Soylu şunları söyledi:

"Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir."

Bakan Soylu, "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır." ifadesini kullandı.

Konya Valiliği'nden açıklama

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Konya Valiliği fallerin kısa sürede yakalanarak adaleti teslim edileceği bildirdi.



