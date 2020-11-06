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Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 kişi tutuklandı

Konya'daki bir süt toplama merkezinde sütle banyo yapan çalışan ile video çekip görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 kişi tutuklandı
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Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Kaynak: AA

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