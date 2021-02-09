Konya'da üst üste 3 deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

Valilikten açıklama

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddetinde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." iadelerine yer verildi.