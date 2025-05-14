Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
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Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
13 kişi hastaneye kaldırıldı
Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.