Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölüler ve yaralılar var

Konya'da sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyon, Ilgın girişinde yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait bir yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 ölü 18 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.