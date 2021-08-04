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Konya'daki katliamda 7 kişinin katil zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

Katil zanlısının dağlık alanda arandığı ve kırsal kesimde yapılan operasyonlarda izinin sürüldüğü belirtildi. Katil zanlısı özel harekat polisinin operasyonu ile yakalandı. 

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