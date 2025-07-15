Konya’daki orman yangını Isparta sınırına dayandı! Köylerde tedbirler artırıldı

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Güvendik Mahallesi yakınlarında çıkan yangının, bir tarlada yakılan anız ateşinin ormanlık alana sıçramasıyla başladığı tespit edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle müdahale edilirken, çok sayıda ekip de karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin yayılmasıyla birlikte yangın, Isparta sınırına kadar ilerledi.

Isparta sınırında alarm

Yangının, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne yaklaşık 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Herhangi bir tahliye kararı alınmazken, sınır köylerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekiplerin bölgede hazır bekletildiği ve olası bir sıçrama durumuna karşı hazırlıklı olunduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama geldi

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının ilerleyişinin yakından takip edildiği ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz sınır hattında teyakkuzda. Şu an için yerleşim alanlarını tehdit eden bir durum yok ancak olası bir sıçramaya karşı hazırız" denildi.

Her iki ilde de alevlerin kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürerken, sınır bölgesindeki ormanlık alanların da risk altında olduğu bildirildi.