Konya’daki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün meydana gelen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Konya Valiliği, yangının son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi:

"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."