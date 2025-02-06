Konya’nın nüfusu ne kadar, Konya’da’da kaç kişi yaşıyor? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Peki Konya’nın nüfusu ne kadar, Konya’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Konya nüfus olarak Türkiye’nin en büyük altıncı şehri olarak kayıtlara geçti.

Konya’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 2 milyon 230 bin 241 kişi yaşıyor.

Konya’da erkek sayısı 1 milyon 152 bin 382, kadın sayısı ise 1 milyon 167 bin 857 olarak belirlendi.