Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs İstanbul’da kaza yaptı

Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs, İstanbul’da trafik kazası geçirdi. Kaza, TEM Otoyolu Mecidiye kavşağında meydana geldi. Konyaspor U-19 kafilesi, yarın Beşiktaş U-19 ile oynanacak maç için İstanbul’a gelmişti. Havalimanında futbolcuları aldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket eden takım otobüsü, TEM Otoyolu’nda bir TIR’a çarptı.

2 futbolcu yaralandı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 genç futbolcu yaralandı. Yaralı oyuncuların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralanan futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konyaspor'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Konyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından kazaya ilişkin açıklama metni yayımlandı. Kaza sonrası otobüste bulunanların genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."