Kooperatifler ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu denetimine alındı

ANKARA (DÜNYA)

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak, Kurul’un denetleme yapacağı kurumların kapsamı genişletildi.



DDK’ ile ilgili kararnamenin amaçlarını anlatan 1’inci maddenin 2’nci fıkrasının Ç bendine ekleme yapıldı. Buna göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kararname kapsamında olacaklar.



DDK’nın görevlerini ve denetleyeceği kuruluşları düzenleyen maddesine de benzer bir ekleme yapıldı. Buna göre DDK, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde , her türlü idari soruşturma, denetleme, inceleme ve araştırma yapacak.