Kopan teker 150 metre yuvarlanarak dükkana girdi! Saniye farkıyla ölümden kurtuldu
Antalya'da seyir halindeki safari aracı tekeri kopunca park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan ikinci teker 150 metre ileride bulunan bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kopan ve üzerine doğru gelen tekeri son anda fark eden Rus turist ölümden döndü.
Kaza; Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Turistleri safariye götüren ve Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda seyir halindeki safari aracının tekerlerinden bir tanesi koptu.
Safari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada, safari aracında bulunan Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son anda fark etti, hayatı kurtuldu
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesi yansıdı. Safari aracından kopan teker 150 metre yuvarlandıktan sonra deri mağazasından içeri girdi.
Mağazanın önünd duran ve üzerine doğru gelen tekeri görerek hızla içeri koşan bir Rus turist ölümden döndü.