Köpeği kamyonetine bağlayıp sürükledi, gözaltına alındı

Amasya'da bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, köyde kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor. Olayı kaydeden kişi, tepki gösterdiği kamyonet sürücüsüne defalarca "Köpeğe eziyet değil mi?" sorusunu yöneltiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Amasya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A.'nın yakalanarak hakkında gerekli tahkikata başlandığı belirdildi.

Açıklamada, "Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda şüpheliye gerekli idari yaptırım da uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.