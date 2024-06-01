Köpek besleme tartışmasında oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziemir ilçesindeki Aktepe Mahallesi'nde yaşayan M.D., evde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., ekmek bıçağıyla oğlu Ahmet Doğanoğlu’nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı. Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yaralı olarak yatan Ahmet Doğanoğlu, sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri baba M.D.’nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gitti. Orada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Ekipler, tuvalet kapısını zorlayarak açtı ve şüpheli M.D’yi olayda kullandığı ekmek bıçağıyla yakaladı. Zanlı tutuklandı.

Şüpheli baba M.D., ifadesinde çocuğuyla sürekli kavga halinde olduğunu, bugün eve köpek getirdiği için kavga ettiklerini ve mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladığını söyledi. Öte yandan ağır yaralanan Ahmet Doğanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.