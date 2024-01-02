Köpek yavrularını çöpte ölüme terk etmişler!

Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin birinden ses geldiğini fark etti. Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu.

Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.

KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Yuva aranıyor

Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci, "Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." dedi.

Cebeci, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını dile getirdi.

Evinde çok sayıda hayvana baktığını anlatan Cebeci, "Köpekleri biberonla beslemeye başladık. Büyüyene kadar kalacakları geçici yuvalara ihtiyaç var. Gerekli mama yardımını yapacağız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.