Köprü'de İmamoğlu eylemi! Özgür Özel: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ekrem İmamoğlu eylemi gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Sosyalist Enternasyonal' üyeleriyle boğazda tekne turu yaparken köprüden aşağıya İmamoğlu pankartı asıldı. Özel ise, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 'Sosyalist Enternasyonal' üyeleri boğazda tekne turu yaptıkları esnada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı. Özgür Özel, köprü üzerindekilere el sallayarak selam verdi.
Özel daha sonra sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır:
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır:— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 24, 2025
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!#İmamoğluHeryerde pic.twitter.com/C5Qew9JQPd
Soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, akşam saatlerinde, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı köprüye astı.
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.