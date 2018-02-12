Köprüdeki trafiği durduran eylem sona erdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarından sonra eylemci polise teslim oldu. Köprü trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde park etti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
"Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA