Kopuz yeniden İSTİB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

20 Nisan 2018

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinden sonra yönetim organlarının seçimleri de tamamlandı. Ali Kopuz, meclis üyelerinin tamamının oyu ile ikinci kez İSTİB Başkanı oldu.

İSTİB açıklamasına göre, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yargı gözetiminde gerçekleşen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerine İstanbul Ticaret Borsası üyeleri yoğun ilgi göstermişti.

Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanlığı ve Disiplin Kurulu seçimleri ile de İstanbul Ticaret Borsası’nın 66'ıncı dönem yönetim kadrosu belirlendi.

Bugün yapılan seçim sonuçlarına göre seçime katılan üyelerin tamamının oylarını alan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, Meclis Başkanı Bülent Kasap da seçime katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

Daha önce 17 Meslek Komitesinin bulunduğu İstanbul Ticaret Borsasında üyelerin daha iyi temsili için bu sayı 27’ye çıkarılmıştı. 14 Nisan 2018’de gerçekleşen Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçimleri ile daha önce 85 olan Meslek Komiteleri üyesi sayısı 139’a çıkarken Meclis üyeleri sayısı ise 34’ten 56’ya çıktı.

Seçimler sonrasında bir açıklama yapan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Seçimlerimiz huzur ve güven ortamında yüksek bir katılımla gerçekleşti. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. Bu güne kadar hizmet yarışında olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamada çok daha deneyimli ve güçlü olarak yola devam ediyoruz. Her arkadaşımın kendi alanında sektörel deneyimi yüksek. İSTİB temsil ettiği sektörlerin çözüm ortağı olacak." ifadelerini kullandı.

2013 yılında yapılan seçimlerle yönetime gelen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, TOBB Başkan Yardımcısı seçilerek İstanbul Ticaret Borsası’nı temsilde önemli bir noktaya taşımıştı.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Altuntaş, İlhan Koyunseven, Zülküf Kopuz, Mehmet Erkan Özefe, Zeki Aslan, Hakkı İsmet Aral, Mehmet Beşir Kılıç, Ömer Tekinaslan, Ali Taş Gülen, Recep Salih Al

Meclis Başkanı Bülent Kasap, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Çalışkan, Muhammet Ali Kılıç, Meclis Kâtip Üyesi Emre Acar."