Koray Aydın iddiası: İYİ Parti'den ayrılacak, Mansur Yavaş için çalışacak

Uzun yıllar MHP’de siyaset yapan, İYİ Parti’nin kurucu ekibi arasında yer alan Koray Aydın’ın partiden ayrılma kararı siyaset gündemini hareketlendirdi. Cumhuriyet'in haberine göre; Aydın’ın ekibiyle birlikte partiden ayrılacağı ifade ediliyor.

Aydın’ın yakın çalışma arkadaşları da “Demokrat Parti’ye geçeceği” ve “yeni bir parti kuracağı” iddialarını yalanladı. Kurmaylar, siyasete hiçbir partinin çatısı altına girmeden “bağımsız” devam edeceklerini bildirdi.

Partiden üst düzey bir yetkili de Aydın’ın Akşener’e ve partisine yerel seçimlerdeki “hür ve müstakil” kararından bu yana mesafeli olduğunu belirterek “Aydın istifasının ardından ekibiyle birlikte 2028 genel seçimlerinde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacak” yorumunu yaptı.