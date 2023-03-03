Koray Aydın'dan 'masadan kalkmadık' haberine yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamaları sonrası İYİ Parti kurmaylarından Koray Aydın'ın bir televizyon programında "İYİ Parti masadan çekildi mi?" sorusuna, "Masadan kalkma gibi bir durum yok'' haberine Aydın'dan yalanlama geldi.

Koray Aydın Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

''Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in basın açıklaması sonrasında yorum soran gazetecilere; "masadan kalkmadık" şeklinde bir açıklamam olmamıştır. Tam tersine sorulara ısrarla; "Genel Başkanımızı dinlediniz, ne dediyse o" şeklinde cevap verdim''