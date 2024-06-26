Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasına İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.

Yerel seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti kurultayında genel başkanlık yarışına giren ve Müsavat Dervişoğlu’na kaybeden Koray Aydın’ın 14 milletvekiliyle birlikte bu hafta içerisinde partisinden istifa edeceği iddia edilmişti.