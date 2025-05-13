Kore Savaşı'nın en dokunaklı hikayelerinden biri olan ve 2017 yapımı Ayla: The Daughter of War filmiyle milyonlara ulaşan "Koreli Ayla" Kim Eunja hayatını kaybetti.

Türk askerleri tarafından “Ayla” adı verilen Kim, savaşın karanlığında hayata tutunan küçük bir kız çocuğu olarak hafızalara kazınmıştı.

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore’nin Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim Eunja, 2022 yılında Covid-19’a yakalandıktan sonra zatürre oldu. Bir süredir Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi’nde tedavi gören Kim, son dönemde demans hastalığına da yakalanmıştı.

Türk askerinin ay ışığı: Ayla

1950 yılında ailesini Kore Savaşı’nda kaybeden Kim Eunja, henüz 5 yaşındayken Türk askeri Süleyman Dilbirliği tarafından Kuzey Kore’deki bir köyde bulunmuştu. Ay ışığında bulunduğu için kendisine “Ayla” adı verilen küçük kız, Türk tugayında 14 ay boyunca şefkatle büyütüldü, Türkçe öğrendi. Ancak savaşın sona ermesiyle Türkiye’ye dönen birlikler, Ayla’yı bir yetimhaneye teslim etmek zorunda kaldı.

Yetimhanede “Eunja Kim” adını alan Ayla, zorluklarla dolu bir hayat sürdü. Genç yaşta evlendi, eşini erken kaybetti ve Seul’de torunlarıyla birlikte yaşamaya başladı. Yıllar boyunca Süleyman Dilbirliği’ni “babası” olarak anımsayan Kim Eunja, onun adını ve yüzünü tam olarak hatırlayamasa da kalbinde taşıdı.

2010 yılında Kore Savaşı’nın 60. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte Ayla'nın gerçek kimliği ortaya çıkarıldı. Kim Eunja ile Süleyman Dilbirliği, 10 Nisan 2010’da Seul’deki Ankara Parkı’nda duygusal bir şekilde yeniden bir araya gelmişti. Daha sonra kendisi de Türkiye'yi ziyaret etmişti.

2017’de vizyona giren Ayla filminin İstanbul galasında bir kez daha Türkiye’ye gelen Kim Eunja, manevi babası Dilbirliği’ni hastanede ziyaret etmiş Süleyman Dilbirliği ise aynı yıl 7 Aralık’ta, 91 yaşında yaşamını yitirmişti.