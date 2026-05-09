Körfez sularında ABD-İran gerilimi tırmanıyor

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmalar Körfez bölgesinde devam ediyor. ABD-İran gerilimi nedeniyle tarafların ateşkesi sona erdirme konusunda ilerleme kaydedemediği görülüyor. ABD istihbarat analizleri, Tahran yönetiminin deniz ablukasına aylarca dayanabileceğini ortaya koydu.

Washington yönetimi, Tahran'dan nükleer programı da kapsayan daha geniş görüşmeler öncesinde savaşı resmi olarak bitirecek teklife yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bir yanıt beklediğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise teklifin hala değerlendirildiğini bildirdi.

Askeri temaslar Hürmüz boğazında yoğunlaşıyor

İran kuvvetleri ile ABD gemileri arasında Hürmüz boğazı çevresinde askeri temaslar yaşandı. İran kaynakları durumun yatıştığını ancak yeni çatışmaların yaşanabileceğini duyurdu. ABD ordusu, bir İran limanına girmeye çalışan İran bağlantılı iki gemiye müdahale ettiğini açıkladı.

ABD'ye ait bir savaş uçağı gemilerin bacalarını vurdu ve gemileri geri dönmeye zorladı. Tahran yönetimi, 28 Şubat tarihinde başlayan hava saldırılarından bu yana boğazdan geçen trafiği büyük ölçüde engelledi. Savaş öncesinde dünya petrol arzının beşte biri bu dar su yolundan geçiyordu.

ABD-İran gerilimi istihbarat raporlarına yansıdı

ABD geçen ay İran gemilerine yönelik bir abluka uygulamaya başladı. Bir CIA değerlendirmesi, İran'ın bu ablukaya yaklaşık dört ay daha dayanabileceğini işaret etti. Bu durum, Trump'ın Tahran üzerindeki nüfuzuna dair soruları beraberinde getirdi.

Çatışmalar su yolunun dışına da yayıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran kaynaklı iki balistik füze ve üç insansız hava aracını engellediğini duyurdu. Olayda üç kişi yaralandı. İran, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerini hedef almaya devam ediyor.

Diplomatik girişimler ve yeni yaptırımlar

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bu hafta saldırılarını artırdığını açıkladı. Trump, 7 Nisan'da ilan edilen ateşkesin hala yürürlükte olduğunu savundu. İran ise ABD'yi ateşkes şartlarını ihlal etmekle suçladı.

Diplomatik kanallar açık tutulurken ABD yaptırım listesini de genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı üretimine hammadde sağlayan 10 kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. Bu liste içinde Çin ve Hong Kong merkezli yapılar da yer alıyor.

Veriler, bölgesel çatışmaların devam etmesinin küresel enerji güvenliği ve diplomatik dengeler üzerindeki baskıyı yıl geneline yaydığını gösteriyor.