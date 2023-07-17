'Körfez turu' öncesi Erkan ve Şimşek, Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.
Haber Merkezi
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Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.
Şimşek ile Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'a eşlik etmek için Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.