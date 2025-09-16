Körfez'de tavuk döner zehirlenmesi davasında sanıklar yeniden tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık bin kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada yargılanan iki sanık yeniden tutuklandı.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de görülen duruşmada işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın karara itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonrası sanıkların tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.T. ve K.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

1 Nisan'da Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerciden yemek yiyen yaklaşık bin kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Bunun üzerine işletme mühürlenmiş, işletme sahibi ve döner ustası tutuklanmıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların, “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçlarından 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.