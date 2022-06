Korna protestosu yarım saate indi, 40 kilometre kuyruk var

Esra Sultan AZİZOĞLU

Balıkesir’deki ihracatçı Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yoğunluktan şikâyetçi. Sanayici ihracata lojistik avantajla Çin’e fark atmaya hazırlanırken, sınır kapılarına takılmanın rekabet güçlerini düşürdüğünü söylüyor. İhracatçılar, “Korna protestosu yarım saate düştü. 40 kilometre kuyruk var. 6 gün önce yolladığımız ürün kapıyı yeni geçti. İhracatımızın önündeki bu engel bizi zorluyor” şeklinde konuştu.

DÜNYA Gazetesi’nin üst yönetimi, Balıkesir-Çanakkale Temsilciliği’nin resmi açılışı nedeniyle, şehirde bir dizi ziyarette bulundu. Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ve federasyona bağlı derneklerin başkanları ile bir araya gelen heyet, bölgenin gündemini dinledi.

Bekki: Balıkesir ve Çanakkale cazibe merkezi oldu

18 Mart’ta açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Köprüsü’nün açılışı ile ihracatçının lojistik alanında rahat nefes aldığına dikkat çeken GÜNMARSİFED Başkanı Abdullah Bekki, öte yandan gümrük kapılarında yaşanan uzun bekleme sürelerinin ciddi sıkıntılar doğurduğunun altını çizdi.

Bölge iş dünyasının ve ekonomisinin gündeme alındığı görüşmede Bekki, Balıkesir ve Çanakkale’nin yatırımcı için son yıllarda ciddi cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Bekki, “Çanakkale Köprüsü ile özellikle Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde bulunan ihracatçılar lojistik süreleri açısından rahat bir nefes aldı. Ancak gümrük kapısından geçebilmek için, 40 km’lik yolu 6 gün bekliyoruz. Uzun bekleme süreleri ihracatçıyı zor durumda bırakıyor" dedi.

Çelik: KDV sıkıntımızı Bakanlığa taşıyacağım

Sivil toplum örgütlerinin öneminin her platformda altını çizdiklerini dile getiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik; “Anadolu’da finansmana erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Öte yandan işveren, işçi maliyetleri altında eziliyor. İşçilerin tazminat ve karşılık fonu sanayiciler açısından büyük bir yük. İşçi maliyetleri çarpanda yüzde 50 artıyor. Kendi şirketim Çelmak Tarım Makinaları’nda da yaşadığım yüzde 18 KDV ile girdisini alıp yüzde 8 KDV oranı ile gerçekleştirdiğimiz satışlarda yaşanan KDV sıkıntısını sanayicileri temsilen yönetime girdiğim günden bu yana her platformda dile getiriyorum. Yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğim KDV sorununu yakın zamanda sanayicilerimiz adına Maliye Bakanlığımıza taşımayı planlıyorum. Gümrük kapılarında artan bekleme süreleri de ihracatçının ciddi sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Son dönemde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de artan kuru fırsat bilen çantacı satıcılar. Bu kişiler Türk mallarının kötülenmesine sebep oluyor” diye konuştu.

Baysal: Belirsizlik tarımı sıkıntıya sürükleyecek

Türkiye’yi doyuran Balıkesir’in bu yıl özellikle ayçiçeği ve mısır üretimine ağırlık verdiğine dikkat çeken BASİAD Başkanı Ümit Baysal, şunları söyledi: “Şahsi şirketimde 150 çeşit tohum ile üretimimin yüzde 45’ini ihraç ediyorum. Bölgemiz ağırlıklı tarım ürünleri üretiyor. Ülkemizde, tarım ürünlerinde yaşanan belirsizlik ve maliyet artışı sektörü sıkıntıya sürükleyecek. Bu yıl Balıkesir ve Ege Bölgesi’nde Ayçiçek, mısır ve pamuk ağırlıklı ekim yapılıyor. Yurt içinde sebze üretimine rağbet oldukça düşmüş durumda. Üyelerimizde kadın varlığına büyük önem veriyoruz. Bu yıl mevcut kadın üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Derneğimiz başkanlığında ön başvurusu kabul edilen 110 bin Euro bütçeli ve yüzde 90 hibeli iklim değişikliğine uyum süreci konulu AB projesine imza attık.”

Dedeoğlu: Kadın varlığına önem veriyoruz

TÜRKONFED’in yerel tabana dokunan bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BANSİAD) Başkanı Funda Dedeoğlu; “Derneğimiz, Bandırma’nın önde gelen sanayicileri tarafından 1992 yılında kuruldu. Derneğimizde kadın varlığına büyük önem veriyoruz. TÜRKONFED’in yerel tabana dokunan yapısı, değişen vizyonu ve çözüm odaklı çalışmaları bizlere rol model oluşturuyor” dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Başkan Vekili ve Beksan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bekki, BALOSB’nin her geçen gün büyüdüğünü ve yeni 3 etap genişleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. BALOSB’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Hüseyin Bekki, “Hızla büyüyen ve gelişen Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizde faaliyette olan 140 firmamız bulunuyor. 1. Etap genişleme çalışmalarında 50 parsel tahsisimizin 47’sinin satışını gerçekleştirdik ve yüzde 95 doluluk oranına ulaştık” diye konuştu.

Yarmaz: İklimlendirme ihracatçıları kapasitelerini artırdı

BASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Yarmaz; “Şahsi şirketim iklimlendirme sektöründe özel taahhüt işleri gerçekleştiriyor. Son dönemde özellikle ihracat yapan firmaların kapasitelerini artırdıklarını görüyoruz. Pandemi sürecinden sonra gelinen noktada özellikle şirketlerin ihracat ayağında hissedilir şekilde azalma yaşandığını görüyoruz” dedi.

BASİAD üyesi ve Bekkiler Metal A.-Ş Genel Müdür Yardımcısı Ecesu Bekki, “Üçüncü kuşak olarak hizmet verdiğim şirketimizde proje ve yazılım geliştirme ile ihracata yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorum. Son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz ihracatlarda en çok gümrük kapılarında yaşanan bekleme sorunları ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dur: Sorunları her platformda dile getiriyoruz

Bünyelerinde 7 dernek ve bin üyenin bulunduğunu belirten GÜNMARSİFED Genel Sekreteri Erdoğan Dur; şöyle konuştu: “BASİAD, BAGİAD, BANSİAD, BANGİAD, ÇASİAD, BİSİAD ve TÜSİAD federasyonumuza bağlı üyelerimiz. GÜNMARSİFED olarak bizler, ekonominin ve iş dünyasının sorunlarını her platformda dile getiriyoruz. GÜNMARSİFED, 2022 yılında TR22 bölgesinde çeşitli projeler ile değer üretmeye devam edecek. Bu projeler; e-ticaret, e-ihracat, blockchain, metavors ve sanayinin yeşil dönüşümü konularında yoğunlaşacak. Sonbaharda Bandırma’da yeşil dönüşüm ve yeşil mütabakat konularını içeren bir dizi faaliyetler yürüteceğiz."

İşbir Jeneratör, özel alternatör üretimine odaklandı

DÜNYA üst yönetiminin açılışın ardından ziyaret ettiği yerlerden biri de İşbir Jeneratör oldu. İşbir Jeneratör, Balıkesir OSB’de yaptığı 300 milyon liralık yeni fabrika yatırımı ile alternatörde seri üretime geçiyor. Yerli İHA’ların, savaş gemilerinin, silah, füze ve radar sistemlerinin jeneratörlerini üreten İşbir Jeneratör, endüstriyel tip alternatör üretiminde de adından söz ettiriyor. Yeni fabrika yatırımı ile ilk hedeflerinin özel tip alternatör üretmek olduğunu belirten İşbir Jeneratör Genel Müdürü Burhan Özgür, nihai hedeflerinin İşbir’i jeneratör ve alternatörde dünya markasına dönüştürmek olduğunu söyledi. Ciroda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Özgür, 9 şiddetinde depreme dayanıklı yeni fabrika yatırımları ile seri alternatör üreteceklerini belirtti. Özgür, “Yerli İHA, savaş gemilerinin, silah, füze ve radar sistemlerinin jeneratörlerini üretiyoruz. Jeneratörlerin motor kısmı hariç yüzde 90’ını yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Balıkesir OSB’de gerçekleştirdiğimiz 36 bin 500 metrekarelik yeni yatırımımız ile alternatör üretimimizi yaklaşık 10 kat artıracağız. Ar-Ge ve teknolojik yatırımlarımız ile üreteceğimiz alternatörde, önceliğimiz iç pazar. İmkanlarımız dahilinde önümüzdeki yıllarda ihracata başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"20 bin devirlik yüksek alternatör üreteceğiz"

Üretimde bütünlüğe önem verdiklerini belirten Burhan Özgür, “TUSAŞ ve Baykar Makine’nın ürettiği İHA’lar, hem özel hem askeri tersanelerde üretilen savaş gemilerinin jeneratörlerini biz üretiyoruz. Ayrıca Aselsan ve Roketsan’ın da; silah, füze ve radar sistemlerinde kullanılan jeneratörleri üretiyoruz. Öte yandan endüstriyel tip alternatör üretiyoruz. Mevcut fabrikamızda yılda yaklaşık olarak 600 adet alternatör üretimi gerçekleştiriyoruz. Endüstriyel tip alternatörlerde ise bin 500, bin 600 ve 3 bin devirli üretimi yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile en büyük hedefimiz hava araçlarında kullanılan 20 bin ve daha yüksek devirli alternatör üretmeyi hedefliyoruz. Mevcut kapasitemizde 2 bin KVA’lık üretmiş olduğumuz alternatörlerimizi yeni fabrikamızda ilk etapta 3 bin KVA kadar üretebileceğiz” dedi.

"RES alternatörü üretimine başlıyoruz"

Ar-Ge çalışmalarını tamamladıkları düşük güçteki RES alternatörü üretmeye başlayacaklarını vurgulayan Burhan Özgür, şunları söyledi: “Ar-Ge çalışmalarımıza ürettiğimiz her ürün için büyük önem veriyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız 100 KVA kadar RES alternatör üretimini başarı ile tamamladık. Bundan sonraki süreçte yüksek güçteki RES alternatörü üretmeyi hedefliyoruz. İlk hedeflerimiz arasında 5 yüz ve bin KVA’ya alternatör kadar üretebilmek.” Özgür, “Yeni fabrikamızla 180 olan personel sayımızı 250’ye çıkarmayı ve bu sayının yüzde 40’ını beyaz yaka olarak çalıştırmayı hedefliyoruz. Şu an 2025 yılına kadar olan sözleşmeleri tamamlanmış siparişlerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağlı ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Başta TSK ile emniyet güçlerimizin jeneratör ihtiyaçlarını karşılamaktan, ayrıca dost ve kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin jeneratörlerini üretmekten şeref duyuyoruz” diye konuştu.

BEST, dünyanın en büyük demir çelik fırın trafosunu üretti

Açılışın ardından Yırcalı Holding’in firmalarından BEST AŞ de ziyaret edildi. Türkiye’nin 400 tonluk transformatör üretimi ile en büyük kapasitesine sahip olan BEST AŞ, önümüzdeki yıl 12 milyon Euro’luk yeni yatırımlarını devreye almayı planlıyor. Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, holding bünyesinde yer alan şirketlerinden BEST AŞ’nin dünyanın en büyük test laboratuvarlarından birine sahip olduğunu ve bu yıl 310 MVA kapasitesinde sahip dünyanın en büyük demir çelik fırın trafosunu ürettiklerini belirtti. Dünyada 83 ülkede BEST trafosu olduğunu belirten BEST AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Sırrı Yırcalı, şirketlerinin, dünyanın en büyük test laboratuvarlarından birine sahip olduğunu ve bin 200 MVA’dan, bin volta kadar ürün testi gerçekleştirdiklerini belirtti. Hammadde tedarikini ağırlıklı olarak Rusya, Kore ve Çin’den gerçekleştirdiklerini belirten Sırrı Yırcalı, “Türkiye’deki bütün elektrik kurumlarının alım üretimlerini biz gerçekleştirdik. 1966 yılında kurulan ve günümüzde Yırcalı Holding çatısı altında çok ortaklı olarak faaliyetine devam eden BEST trafo, ülkemizin en büyük transformatör imalatçısı. Balıkesir ASB (Ağır Sanayi Bölgesi) ve OSB tesislerimiz 200 bin metrekare açık alan üzerine kurulu toplam 60 bin metrekarelik üretim sahasına sahibiz. Üretiminin 3'te ikisini ihraç eden firmamız sektöründe birçok ilklere de imza attı. 200 kişiyi aşan mühendis kadrosu ve toplam 1450 çalışanıyla BEST AŞ trafolarını yüzden fazla ülkeye ihraç etmiş nadir trafo fabrikalarından biri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

“Ülkenin önde gelen projelerinde çözüm ortağıyız”

Dünyanın birçok ülkesine yapılan ihracatın dışında ülkemizin de önemli projelerinde çözüm ortağı olarak BEST’in görüldüğünün altını çizen A. Sırrı Yırcalı, “İstanbul Havalimanı, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa’nın en büyük sıkıştırılmış beton barajı olan Çetin HES gibi zorlu projelerde tercih edilirken, Tosyalı Holding’e ait İskenderun, Cezayir ve Senegal demir-çelik tesislerinde de önemli bir çözüm ortağı olduk. Ayrıca 2022 yılında 310 MVA kapasitesindeki dünyanın en büyük demir-çelik fırın trafosu tesisimizde üretdi ve teslim edildi” dedi. 2022’de de pandemi şartlarına rağmen istihdamı artırdıklarını belirten Sırrı Yırcalı, şöyle devam etti: “Şirketimiz, zorlu koşullara rağmen ürettiği en büyük ünite olan 640MVA/525kV kapasitesindeki trafoyu başarıyla testten geçirdi. Küresel yeşil dönüşüm politikaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin geliştirilmesi ve şebekelerin arz güvenliği hedefleri özellikle ihracat pazarlarında talebin artmasına yol açtı. Bu talebi karşılamak amacıyla 2022-23 yılları içerisinde 12 milyon Euro’luk bir yatırımı devreye alacağız.”

“Yeşil Mutabakat sektör için önemli”

Yeşil Mutabakat sürecinin sektördeki önemine değinen BEST AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı ise, “Yenilenebilir enerji yatırımları dünya çapında hızlı bir ivme kazandı. Yeşil enerjinin getirisi şebeke dayanıklılığında ciddi önem arz ediyor. Yeşil Mutabakat süreci ile birlikte yenilenecek olan şebekeler sektörümüz için ciddi ve önemli yer teşkil ediyor. Yakın dönemde dünya çapında yaşanılacak olan talebe hazırlıklı olmak için şimdiden yeni yatırımlarımıza başladık. Yeşil enerjinin ihtiyacı olan yeni şebeke hatları için, Balıkesir OSB’deki mevcut fabrikamızda kapasite, ürün gamımızı ve üst sınırımızı arttıracak 12 milyon Euro’luk yeni yatırım gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda talep artışına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu yatırımız, yeşil enerjinin getirdiği ciddi dayanıklılık ihtiyacını karşılayacak” şeklinde konuştu.