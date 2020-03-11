Koronavirüs belirtileri nelerdir?

11 Mart 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan solunum enfeksiyonu yapan bir virüs olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de görüldü.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele amaçlı yayınladığı bir broşürde yer alan bilgiye göre virüs, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşıyor.

Dünya genelinde 100 binden fazla kişiye bulaşan virüsün en sık karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı yer alıyor. Hastalığı ağır geçiren kişilerde ise zatürre, solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği görülüyor.

Henüz tedavisi bulunmayan ve aşı çalışmalarının devam ettiği koronavirüs enfeksiyonunun, tanısı ise moleküler testler ile konuluyor. Yaşlılar ve kronik haslığı olanların daha fazla etkilendiği enfeksiyonun, kuluçka süresi ise 2 ila 14 gün.

Virüsten nasıl korunulur?

1- Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır,

2- Tokalaşmadan kaçınılmadır.

3- Kalabalıkların uzak durulmalıdır.

4- Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

5- El hijyenine önem verilmelidir.

6- Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

7- Dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü

CHP'den ilk virüs vakasına ilişkin açıklama