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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu toplantısında, COVID-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak, devam eden aşılama süreci ele alınacak ve aşı takvimi gözden geçirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.