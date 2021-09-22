Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak.
AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Vaka sayısı 30 bine dayandı
Dünkü rakamlara göre, 24 saat içinde COVID-19'dan 260 kişi hayatını kaybetti. 29 bin 338 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Bakan Koca, vaka sayısında kritik eşik olan 20 binin geçildiğini ve 30 bine yaklaşıldığı uyarısı yapmıştı.