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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Vaka sayısı 30 bine dayandı

Dünkü rakamlara göre, 24 saat içinde COVID-19'dan 260 kişi hayatını kaybetti. 29 bin 338 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bakan Koca, vaka sayısında kritik eşik olan 20 binin geçildiğini ve 30 bine yaklaşıldığı uyarısı yapmıştı.

 

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