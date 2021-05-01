Koronavirüs gölgesinde 1 Mayıs

Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk-İş temsilcileri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundu.

Başkan Ergün Atalay, basın açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugünü bayram olarak kutlamak istediklerini ancak bu yıl böyle bir imkan olmadığını belirten Atalay, "Çalışanlarla ilgili şu anda, işinden olan işçiler var. Düzgün, namuslu işverenler olduğu gibi art niyetli olanları da var. Örgütlü toplum istemiyor, işçiyi işten çıkarıyor, izne çıkarıyor, bunu ranta çeviriyor. 1980, ülke nüfusu 44 milyon, 2,5 milyon sendikalı işçi var. Nüfusun iki mislini geçtik, sendikalı işçi sayısında iki katına ulaşamadık. Kovid döneminde sendikalıların o kadar problemi yok, sendikasızlar zorda." dedi.

Türk-İş'in ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri de Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

Genel Başkan Mehmet Balık, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle işçilerin alanlarda toplanmasına izin verilmemesini eleştirdi.

HAK-İŞ de çelenk bıraktı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Heyet, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, HAK-İŞ olarak uzun yıllardır her yıl 1 Mayıs'ta bir ilde, o ilin insanlarıyla emekçileri buluşturduklarını ve barışçıl 1 Mayısları ülkeye armağan ettiklerini söyledi.

Arslan, "Pandeminin olmadığı, gerçekten sağlık sorunlarının yaşanmadığı 1 Mayıs'ı ülkemizde de aynı heyecanla, aynı anlayışla, aynı kardeşlik, barış duygusu içerisinde kutlamak isterdik. Ne yazık ki iki yıldır dijital ortamlardan öte 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştiremiyoruz." diye konuştu.

Heyet, HAK-İŞ 1 Mayıs basın bildirisinin okunmasının ardından bölgeden ayrıldı. Heyet daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

DİSK: Taksim'de bayram hakkımız

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TMMOB Mimarlar Odası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Nakliyat-İş, Hak ve Eğitim Sendikası (HAKSEN), Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı saatlerde Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktılar.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın 365 gün çalışan işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerini ifade ettiği gün olduğunu belirtti. Bu yıl da 1 Mayıs'ın bir kez daha pandeminin ve salgının oluşturduğu koşullarda kutlandığını aktaran Çerkezoğlu, “Bütün işçilerin emekçilerin bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin 1 Mayıs’ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlaması haktır. Buna tahammülsüzlük kabul edilemez. Sabahtan bu yana 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen onlarca arkadaşımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz ve hepsinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” dedi.

Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“365 gün çalışan işçi sınıfının yılın bir günü kendi talepleri için alanlarda, meydanlarda taleplerini ifade etmek için buluşmasına tahammül edemeyenler, bugün Taksim 1 Mayıs Meydanı başta olmak üzere barikatlarla çevirdiler. Bu barikatlar, ücretsiz izin dayatmasıyla 3 milyona yakın işçinin ve ailesinin günde 50 TL ile yaşamaya mahkum edilmesini anlatıyor. Bu barikatlar, bu pandemi sürecinde bile hepimizin çalışarak ürettiği milli gelirin sadece yüzde 1'inin yurttaşlara pandemi desteği olarak ayrılmasını anlatıyor. Bu barikatlar, yüzde 50'lere varan kadın işsizliğini, yüzde 40'ları aşan genç işsizliğini anlatıyor. Bu barikatlar, daha hayatının başında, 20'li yaşlarında yaşamını kurmak isteyen gençlerimizin iş bulma ümidini bile kaybetmesini anlatıyor. Bu barikatlar, bu pandemide bir yandan ev içindeki iş yükü artarken, kadına yönelik şiddet artarken, istihdamdan çekilmek, evde kapanmak zorunda bırakılan kadınları anlatıyor.”

Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale: 244 gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara tam kapanma gerekçesiyle polis müdahale etti.

Sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelen bazı gruplar, ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atarak polise direnen gruplara müdahale edildi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 244 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara'da 41 gözaltı

Ankara'da "1 Mayıs eylemi" düzenlemek isteyen 41 kişi gözaltına alındı.

41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve COVID-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.

İzmir'de 18 gözaltı

İzmir'de Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısının ardından dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.