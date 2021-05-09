Koronavirüs günlük vaka sayısı 15 bin 191'e düştü

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs (COVID-19) vaka tablosunu açıkladı.



Buna göre bugün Türkiye'de COVID-19 vaka sayısı 15 bin 191'e düştü, ölüm sayısı ise 283 olarak gerçekleşti.



Sağlık Bakanlığı saglik.gov.tr sitesinde yapılan açıklamaya göre; bugün 197 bin 468 test yapıldı. 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.



2 bin 102 pozitif vaka kayda geçti. 283 kişi hayatını kaybederken 25 bin 694 kişi iyileşti.







Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.