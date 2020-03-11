Koronavirüs Meclis'in gündeminde

11 Mart 2020

Türkiye'de ilk vakası görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri tarafından gündeme getirildi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hakkındaki şeffaf bilgilendirmelerinden memnun olduklarını belirterek, Koca'ya teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadelenin asıl şimdi başladığını ifade eden Türkkan, hükümetten, vakalar yayılmadan duruma el koymasını istedi.

Türkkan, durumun siyaset üstü ve ciddi olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığından, bundan sonrası için de hızlı adımlarla gerekli önlemleri almasını beklediklerini söyledi.

"Ekonomik ve sosyolojik etkileri de olacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tüm dünyanın koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, virüsün tıbbi etkisinin dışında, ekonomik ve sosyolojik etkilerinin de olacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı duyarlılığa davet eden Altay, "Tıbbi ve ekonomik sarsıntıların en aza indirgenmesi için şimdiden alınması gereken önlemler vardır. Turizmde büyük rezervasyon iptalleri başladı." dedi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu arayarak TBMM'de alınması gereken önlemler konusunda öneri ve tavsiyelerini ilettiklerini anlatan Altay, CHP'nin doktor ve eczacı milletvekillerinin de toplantı halinde olduğunu bildirdi.

Vatandaşlardan, çok tedbirli olmak kaydıyla paniğe kapılmamasını isteyen Altay, koronavirüsten daha tehlikelisinin, koronavirüs paniği olduğunu ifade etti.

"Türkiye, tüm dünyaya örnek oldu"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğuna işaret ederek, "26 ülke, Türkiye'nin başarısıyla ortaya çıkan bu durumla ilgili bilgi paylaşımı noktasında talepte bulundu." diye konuştu.

Koronavirüs tüm dünyayı etkilerken Sağlık Bakanlığının önlemleriyle düne kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadığını anımsatan Akbaşoğlu, bugüne kadar nasıl işi sıkı tutup önlemler aldılarsa bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Akbaşoğlu, konuyla ilgili sosyal medyada bilinçli, bilinçsiz üretilen yalan paylaşımlara itibar edilmemesini, ilgili makamların açıklamalarına göre hareket edilmesini istedi.

Kaynak: AA