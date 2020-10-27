Koronavirüs Pertevniyallileri durduramadı

27 Ekim 2020

Pertevniyal Lisesi’nin geleneksel pilav ve aşure günü 25 Ekim’de kutlandı. 1872 yılında kurulmuş olan ülkemizin köklü eğitim camialarından Pertevniyal Lisesi okul bahçesinde yapılan pilav ve aşure günü, bu sene salgın şartlarından dolayı sanal ortamda kutlandı. Böylelikle dünyanın ve Türkiye’nin ilk dijital pilav ve aşure günü gerçekleşmiş oldu.

Halit Kıvanç, Aydın Boysan, Metin Akpınar ve Zihni Göktay gibi ünlü isimlerin mezunları arasında yer aldığı okul, pilav ve aşure günü geleneğini yaşatmak için sipariş veren tüm mezunlarının evlerine pilav ve aşurelerini ücretsiz gönderdi. Mezuniyetlerinin 50. Yılını kutlayan mezunlarına plaketlerini göndererek onlarla sosyal medya mecraları üzerinden kutlamalar ve söyleşiler gerçekleştirdi.

Her sene bu organizasyonu Pertevniyal Lisesi okul bahçesinde düzenleyen ama bu sene Youtube ve Instagram gibi dijital platformlarda kutlamasını organize eden Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği’nin başkanı Osman Gültekin, pilav ve aşure günlerinin Pertevniyalliler için her zaman bayram havasında geçen günler olduğunu, binlerce kişinin bu organizasyonlara katıldığını ama bu sene kamu sağlığı açısından okul bahçesinde yapmama kararı aldıklarını belirtti. Gültekin “bu sene mezunlarımız ve öğretmenlerimize pilav ve aşurelerini evlerine gönderip ve sosyal medya mecraları ile evlerine konuk olup Pertevniyal Pilav ve Aşure günü deneyimini ve sıcaklığını onların evine taşıdık” diyor ve ekliyor: “Bu organizasyon, bu yapılış ve dağıtım biçimiyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk. Bu sene pilav ve aşuremizi evde yedik, etkinlikleri evde seyrettik ve bu sayede Pertevniyal Pilav ve Aşure günü geleneğimizi devam ettirdik.”

Her sene ekim ayının son pazar günü gerçekleşen Pertevniyal Pilav ve Aşure Günü organizasyonu, 2017 yılında dünyanın en kalabalık mezunlar günü buluşması rekoruna da sahip.