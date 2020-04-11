Koronavirüs son 24 saatte 95 can aldı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 yeni vaka tespit edildi, 95 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 542 artarak 2 bin 965 yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne ilişkin koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 95 kişi oldu. Toplam can kaybı bin 101'e ulaşırken enfekte olanların sayısı da 50 bini geçti.
Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı ise 33 bin 170 olarak açıklandı. Bu testler sonucunda 5 bin 138 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye yükseldi.
Son 24 saatte 542 kişi daha sağlığına kavuştu.
Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020