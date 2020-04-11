Koronavirüs son 24 saatte 95 can aldı

11 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne ilişkin koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 95 kişi oldu. Toplam can kaybı bin 101'e ulaşırken enfekte olanların sayısı da 50 bini geçti.

Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı ise 33 bin 170 olarak açıklandı. Bu testler sonucunda 5 bin 138 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye yükseldi.

Son 24 saatte 542 kişi daha sağlığına kavuştu.