“Koronavirüs sonrası Türkiye’nin geleceği artık planlanmalıdır”

14 Mayıs 2020

MERSİN- Koronavirüs sonrası Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı muhtemel ekonomik gelişmeleri değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye’de yatırımların artık ülke sathına yayılması gerektiğini belirterek, “Bölgelerin stratejik, jeopolitik, coğrafi, iklim, toprak yapısı, yeraltı ve yerüstü kaynakları değerlendirilebilecek şekilde projelerin yayılması gerekmektedir. Türkiye’nin geleceği artık planlanmalıdır” dedi.

Türkiye’nin üretim alt yapısının güçlü olduğunu ancak koronavirüs sonrası normalleşmeyle istihdam ve finansmanın en önemli sorunlardan biri olacağını belirten Başkan Kızıltan, “KOBİ’lerimizin ertelenen, ötelen ödemeleri, vergileri, kredileri, kiraları, vs. her şeyin üst üste birikeceği ve çok ağır yüklerin oluşacağı gerçeği ortada. Normalleştiğimizde o yüklerle nasıl baş edebileceğimizin hesaplarının şimdiden yapılmış olması gerekiyor. O gün geldiğinde Türkiye nasıl bir mali tablo, istihdam ve toplumsal sorunlarla karşılaşacak, bunun bir analizi, hesaplaması ve yol haritası mutlaka yapılmalıdır. Artık KOBİ’lerimizin finansman sorununu kredilere bağımlı olarak değil de farklı yöntemlerle çözmemiz gerekiyor. Bunun da ancak ortaklıkların kurulmasının teşvik edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Yeni planlı, bütünleşik ekonomik bölgeler oluşturmalıyız”

Türkiye’deki yapılan yatırımların artık tüm ülke sathına yayılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızıltan, “Yatırımların bölgelerimizin stratejik, jeopolitik, coğrafi, iklim, toprak yapısı, yeraltı ve yerüstü kaynakları değerlendirilebilecek şekilde yayılması gerekmektedir. Türkiye’nin geleceği artık planlanmalıdır. Yerel dinamiklerin düşünceleri, önerileri, raporları değerlendirilmeli ve karar süreçlerinin içine alınmalıdır. Yeni planlı bütünleşik ekonomik ve endüstriyel bölgeler oluşturmalıyız. Örneğin; MTSO olarak sürekli dile getirdiğimiz Çukurova Bölgesel Yatırım ve Kalkınma Planı yaparak Çukurova’yı uluslararası alanda güçlü bir ekonomik bölge yapmanın peşindeyiz” diye konuştu.

“Mersin, tarım ve turizmde avantaj kazandı”

Covid-19 pandemisi ile mücadelede başarının sağlandığı en önemli büyükşehirlerden birisinin Mersin olduğunu hatırlatan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, turizm ve tarım açısından kentin önemli bir avantaj kazandığını belirtti. Avrupa’da salgınla ilgili büyük bir kriz yaşandığına dikkat çeken Ayhan Kızıltan, tarımda Türkiye’nin en önemli rakipleri olan İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkeler tarımda duraksama yaşadığını kaydederek şunları söyledi: “Türkiye’nin virüsle mücadelede karnesinin temiz olması da Avrupa’da dikkat çekiyor. Bu nedenle tarım ürünlerimizin Avrupa’da iyi pazar bulacağı ümidi bende çok yüksek.”