"Koronavirüs şüphesi bulunanların atıkları farklı yerde toplanmalı"

08 Nisan 2020

Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında şüpheli görülen bireylerin de atıklarını çift torbada ayrı olarak toplaması gerektiğini söyledi.

Işık, yaptığı açıklamada, salgına yakalanan hastaların tedavi olduğu sağlık tesislerindeki atıkların diğer hastanelerdeki atıklar gibi özel bir yöntemle toplandığını belirtti.

Işık, koronavirüsün yayılmasını önlemek için test sonucu pozitif olan kişiyle temas halinde olanların tüm atıklarının da normal tıbbi atıklar gibi çift torbaya konulması ve ağızlarının sıkıca bağlanması gerektiğini vurguladı.

Buralarda oluşan atıkların konulduğu torbaların uygun ve güvenli bir yere konulması, bireyin test sonuçları netleşinceye kadar depolama için işaretlenmesi gerektiğini dile getiren Işık, "Çift torbaya konan atıklar çocuklar, evcil hayvanlar ve hamam böceği, sinek, örümcek gibi zararlıların erişemeyeceği yerlerde tutulmalı, kaldırımda gözetimsiz bırakılmamalıdır. Bireysel test negatifse bu normal atığa konulabilir. Bireysel testler pozitif çıkarsa poşetler uygun renkli kaplara veya torbalara yerleştirilmelidir." dedi.

Hastalık şüphesiyle gözetim altında tutulan kişilerin veya koronavirüsün teyit edildiği hastaların bakımında ortaya çıkan atıkların, Türkiye'de atık su dezenfeksiyonu için ek hususlar getirmediğini söyleyen Uğur Işık, Kovid-19'un ortamdaki diğer virüslerle aynı dezenfeksiyon koşullarına karşı hassas olduğunun gözlendiğini ifade etti.

Maske ve eldivenler tıbbi atık olarak değerlendirilsin

Atığın toplanması, taşınması, ara depolanması, yakılması, sterilizasyonu ve düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi süreçlerinde çalışan kişilerin temel hijyen önlemlerini içeren standart uygulamalara devam etmeleri gerektiğini belirten Işık, çalışanların henüz bir işleme tabi tutulmamış atıkları ele alırken mevcut çalışma görevleri için öngörülen kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalarını önerdi.

Uğur Işık, virüs grubu ile kontamine olmuş kap ve ambalajların içerisindeki ürünlerin kontrol dışı ortaya dökülmeleri, saçılmaları risklerine karşı ağız, burun mukozoları ve göz ile temas etmeyecek şekilde koruyucular kullanılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu dönemde kullanılan maske ve eldiven gibi ürünlerin, virüsle teması da göz önünde bulundurularak tıbbi atık olarak değerlendirilip ayrı toplanması gerekiyor. Aksi takdirde bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Belediyelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mutlaka bunların toplanması için özel bir sistem kurması şart. Ayrıca kullananların da söz konusu ürünleri ayrı bir poşette toplayarak ağzını sıkı şekilde kapatıp, bu noktalara teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde bunların üzerindeki olası virüslerin sokak hayvanlarına ve diğer canlılara geçmesi önlenemez."

Kaynak: AA