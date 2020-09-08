Koronavirüs tedavisi gören Ali Babacan'dan açıklama
Koronavirüs tedavisi gören DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "COVID-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi" açıklamasında bulundu.
Babacan'ın Twitter'dan yaptığı açıklaması şu şekilde:
"COVID-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.
Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum."