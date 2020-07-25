Koronavirüs vakası artış gösteren iller

25 Temmuz 2020

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" mesajını paylaştı.