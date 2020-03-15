Koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması!

15 Mart 2020

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid19), şu ana kadar 5 bin 800'ün üzerinde can kaybına neden olurken, 156 binin üzerinde insana bulaşmış durumda. Türkiye ise alınan tedbirler sayesinde en az etkilenen ülkelerden biri. Bugüne kadar 6 vaka görüldü ancak ‘teyakkuz’ hali sürüyor.

Hayatın bütün akışını değiştiren bu ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam edilirken, Strateji Co. ‘Korona Virüs Gündem Araştırması’ için sahaya indi. Dünya Gazetesi iş birliği ile Türkiye kent genelini temsilen seçilen 12 ilde yapılan anketle, halkın koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışı ölçüldü.

Yüzde 25, koronavirüsün ‘iki ay’ süreceği görüşünde

Saha araştırmasına katılanların yüzde 52’si koronavirüs hakkında kendini “bilgili” hissederken, yüzde 37’si salgından “endişe” duyuyor. Ankete katılanların yüzde 60’ı enformasyon açısından “en güvenilen bilgi kaynağı olarak televizyonları” gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 25’i koronavirüs etkisinin iki ay süreceği görüşünde…

Ayrıntılar, salı günü gazeteniz DÜNYA ’da

Vatandaştan yöneticilere kadar, koronavirüse dair birçok farklı bilgi içeren bu kapsamlı saha araştırmasının detaylarını 17 Mart Salı günü gazeteniz DÜNYA’da okuyabilirsiniz.

Araştırma başlıklarından bazıları şöyle:

• İş yerleri uzaktan çalışmaya hazırlıklı mı?



• Çalışan uzaktan çalışmayı tercih eder mi?



• İş yerlerinde kriz yönetim planı var mı?



• Bu dönemde satın alınan ürünlerin markasının rolü önemli mi?



• Koronavirüs Sosyal Medya Genel Bakış...