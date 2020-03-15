Koronavirüse karşı siyasi partiler hangi önlemleri aldı?

15 Mart 2020

CHP, Koronavirüs Salgınını İzleme Komitesi kurdu. 16 doktor, 5 eczacı, 1 dişhekimi, TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi milletvekillerinden oluşan Komite, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu otoritelerince alınan tedbirlerin ve yapılan müdahaleleri izleyecek. Kamuoyunun doğru, şeffaf ve hızlı bilgilendirilmesini takip edecek. CHP’nin kurduğu komite yarın ikinci toplantısını yapacak.

HDP il, ilçe örgütleri, Parti Meclisi üyeleri ve belediyelerine genelge göndererek, virüse karşı tedbir alınmasını istedi. HDP’nin genelgesinde bölgedeki kanaat önderleriyle işbirliği yapılarak düğün gibi toplu etkinliklerin 2 ay boyunca ertelenmesine öncülük edilmesi, taziyelerin açık havada yapılması, sarılma ve tokalaşmaların bir süre ertelenmesi, temel gıda ve hijyen ürünlerine ulaşamayanlar için dayanışma etkinliklerinin düzenlenmesi, kongreler, halk toplantıları, eylem ve etkinliklerin 1 Mayıs’a kadar ertelenmesi istendi.

Koronovirüs nedeniyle siyasi partiler toplantı ve programlarını da iptal ettiler. AK Parti, 18 Mart Çarşamba günü yapılacak grup toplantısı ile bugün yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarını erteledi. MHP, 27-29 Mart 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleştireceği belediye başkanları değerlendirme toplantısını ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldı. Bir süredir il il dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de geçtiğimiz hafta Tekirdağ programını vatandaşlar açısından risk oluşturmamak için iptal ettiğini açıkladı. CHP, 17 Mart Salı günü yapılacak grup toplantısını iptal etti. Bu ay sonunda yapılacak kurultayla ilgili olarak, olası bir erteleme için Parti Meclisi tarafından MYK'ya yetki verdi. Meclise 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi yasağı getirildi.

TBMM’nin gündemi ekonomi torbası

Koronavirüs nedeniyle son dakika Meclisin çalışmalarına ara verilme kararı alınmazsa, TBMM Genel Kurulu geçtiğimiz hafta görüşmelerine başlanan ve 11 maddesi kabul edilen işverene işçi başına 75 lira destek sağlanması, kredi garanti kuruluşlarına aktarılacak kaynağı 35 milyar liraya çıkaran yasa teklifini görüşmeye devam edecek.